Posljedice uragana Florens: 11 mrtvih, bez struje 700.000 ljudi

MAJAMI - Uragan "Florens" koji je pogodio američke savezne države Sjevernu i Južnu Karolinu i Virdžiniju i odnio najmanje 11 života, oslabio je na nivo tropske oluje i očekuje se dalje slabljenje, ali ostaje opasnost od bujica i poplava zbog narastanja nivoa rijeka.

AP navodi da bi narednih dana mogle da uslijede najveće poplave u istoriji Sjeverne Karoline. U gradovima Nju Bern i Džeksonvil iz poplavnih voda već je spaseno više od 500 ljudi.

Američki Nacionalni centar za uragane objavio je da obilna kiša i dalje pada u toj saveznoj državi i da se očekuju "katastrofalne" posljedice, a da je u njenom zapadnom dijelu povećan rizik od od klizišta.

AP navodi da je jutros u pogođenim područjima sve tri savezne države bez struje bilo više od 700.000 ljudi, u skloništima je više od 20.000 osoba u Sjevernoj Karolini, u Južnoj Karolini 6.400 ljudi, a u Virdžiniji 400 osoba.

Zbog nevremena je otkazano više od 2.400 letova, a potencijalna ekonomska šteta procijenjena je u rasponu od deset do 60 milijardi dolara.

