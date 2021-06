Posljednji samit G7 za Angelu Merkel

Samit G7 u Kornvolu je za njemačku kancelarku Angelu Merkel posljednji nastup u krugu šefova država i vlada sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja. A prvi put kao američki predsjednik učestvuje Džozef Bajden.

Zemlje G7 žele da udruže snage u borbi protiv pandemije. Boris Džonson poziva na doniranje milijardu doza vakcina, SAD najavljuju da će dati polovinu. Merkel i EU su protiv ukidanja patenata za vakcine i velikih gestova.

"We can do it. 'Wir schaffen das!', I think is the phrase. Clearly!" (Mi to možemo. Uspjećemo! Mislim da je to moto! Jasno!), rekao je Boris Džonson 2019. aludirajući na kancelarkinu uzrečicu iz 2015. Ekscentrični Britanac bio je tada prvi put u svojstvu premijera gost vlade u Berlinu, gdje ga je dočekala Angela Merkel.

Danas je situacija obrnuta. Angela Merkel je posljednji put u krugu njenih kolega iż zemalja G7. A on, Britanac sada je u Kornvolu domaćin samita G7 kojem prisusutvuje "dugogodišnja" njemačka kancelarka.

"Ja sam od onih koji mogu vrlo jasno da izraze ono što žele", rekla je Merkel na jednom od brojnih samita G7. U međuvremenu su to svi shvatili ili su s teškom mukom morali da prihvate. Ovo je njen 15. samit G7.

Njemačka kancelarka je puno toga vidjela i politički preživejla: Berluskonija, Sarkozija i Trampa. Svi su došli - i otišli. Jedino je ona ostala.

Kancelarka kao "mjera za izgradnju povjerenja"

Šef Minhenske bezbjednosne konferencije Volfgang Išinger jednom je rekao: "Kancelarka je mjera za izgradnju povjerenja, dajući kancelarki svoj iskreni kompliment. "Predvidljiva. Pouzdana!" A to ne važi za svakog učesnika važnih konferencije.

"Nikada nisam doživjela šefa vlade koji stalno dovodi u pitanje odluke svog prethodnika", izjavila je kancelarka Merkel na samitu G8 u Japanu 2008.

No, od Trampa se sve promijenilo. Išinger to naziva prekretnicom u njemačko-američkim odnosima, jer do dolaska Trampa za Njemačku nije bilo važno da li je u Bijeloj kući demokrata ili republikanac. "Svi su nam bili prijatelji. Ali to više nije slučaj", rekao je tada Išinger.

Evropa i Njemačka sada moraju pomoći Bajdenu kako bi Amerika mogla ponovo da pomogne svijetu.

Išinger to izražava na dramatičniji način i kaže kako će Bajden izgubiti na sljedećim izborima ako Amerikancima ne bude mogao da objasni zašto je za njih dobra njegova politika bazirana na saradnji.

"Dugo smo čekali na ovo"

Njemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas ističe kako s Bajdenom započinje obnova nečega što se nekada samo po sebi podrazumijevalo u međunarodnim odnosima.

"Da budemo iskreni, dugo smo čekali na ovo. U posljednjih nekoliko godina pod prethodnom američkom administracijom bilo je incidenata koji su pobuđivali zabrinutost da će međunarodni poredak pretrpjeti trajnu štetu."

Inače, Išinger ima odgovor SAD, Japanu, Kanadi, Italiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj, koje se možda pitaju kakva je sudbina G7 bez Angele Merkel - takođe s obzirom na predstojeće izbore u Njemačkoj. Taj odgovor glasi: "Ne bojte se Njemačke. Ostajemo u kontinuitetu. Ono ispisano sitninim slovima se može promijeniti, ali ono krupno napisano ostaje. I to su dobre vijesti."

(DW)