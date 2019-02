Postalo napeto: Pakistanski avioni srušili indijske

​Dve nuklearne sile na ivici su sukoba. Pakistanski avioni rano jutrso ušli u indijski vazdušni prostor i oborili dva indijska aviona, prenosi Raša tudej.

Prema vijestima Rojtersa, koje je prenio Sputnjik, najmanje tri pakistanska vojna aviona ušla su ranije danas u vazdušni prostor iznad indijskog djela Kašmira. Indija je potom digla svoje borbene avione i poslala ih u susret pakistanskim.

Rojters navodi da im je izvor iz Indije kazao da su njihovi avioni presreli najmanje tri pakistanska, a prema najnovijim informacijama koje prenose svi svjetski mediji, pakistanski avioni pucali su i oborili indijske u svom vazdušnom prostoru.

Vijest je potvrđena iz pakistanskih vojnih izvora koji navode i da je jedan indijski pilot uhapšen.

Nakon izveštaja o pakistanskom upadu, indijske vlasti zatvorile su međunarodni aerodrom Šeih ul Alam u Srinagaru u Kašmiru, javila je lokalna policija.

Indija je juče izvela vazdušnu operaciju na teroristički kamp grupe Džaiš el Muhamed, koja je 14.februara preuzela odgovornost za smrtonosni teroristički napad na indijski bezbjednosni konvoj. Kamp se nalazio u dijelu Kašmira pod kontrolom Pakistana, a Islamabad je optužio Nju Delhi za kršenje vazdušnog prostora.

#BREAKING Pakistan shoots down two Indian aircraft inside its airspace: military pic.twitter.com/1ypKIJ90Oz