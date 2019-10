Postignut dogovor o Brexitu

BRISEL - Postignut je dogovor o Brextu, objavio je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.

Da je postignut dogovor potrvdio je i britanski premijer Boris Džonson.

"Imamo odličan novi sporazum", poručio je on putem Twittera.

Dvije strane radile su na tekstu sporazuma, ali nam je i dalje neophodna potvrda parlamenta Velike Britanije ali i EU parlamenta, dodao je Džonson.

The Wall Street Journal je napisao da se ipak radi o "grubom nacrtu" sporazuma o "razvodu" Velike Britanije i EU kao i da je pred pregovaračima veliki posao oko detaljnijih usaglašavanja i prolaska korz parlamente.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9