Potonuo teretni brod, osam nestalih (VIDEO)

NAGASAKI - Japanska i južnokorejska obalska straža tragaju za osam članova posade teretnog broda koji je noćas potonuo u Kineskom moru jugozapadno od Japana.

"Ukupno 14 članova posade je do sada spašeno", rekao je jutros portparol japanske obalske straže.

Jedanaestoro njih nije bilo u svjesnom stanju, saopštila je južnokorejska obalska straža.

A #HongKong registered cargo ship with 22 crew members sank in the sea between #SouthKorea and #Japan early Wednesday morning. 5 sailors have been rescued and #SouthKorean & #Japanese coast guards are still searching for the missing. Bad weather is hampering rescue efforts. pic.twitter.com/7xKWuawe0t