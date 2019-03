Potonuo trajekt na Tigru, 70 mrtvih

BAGDAD - Najmanje 71 osoba je stradala kada je pretovaren trajekt potonuo u reku Tigar blizu iračkog grada Mosula, javlja AFP.

To su saopštile policijske i medicinske službe Iraka. Mediji javljaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0