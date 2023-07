Potpuni haos u Grčkoj: Vatra divlja, ljudi bježe, vojska u akciji (FOTO/VIDEO)

​Šokantne slike zabilježene su u Nea Agijalosu gdje se plamen približava gradu, a stanovnici se evakuišu.

Policijske snage daju uputstva građanima kako da pobjegnu iz tog područja. Vlada uzbuna, a sve vrijeme zvone i zvona na crkvama kako bi i posljednji stanovnici shvatili da moraju da odu.

"Pozivam sve stanovnike da odu, zanima nas ljudski život, a ne imovina. Evakuisano je 80 odsto Nea Agijalosa", rekao je ranije gradonačelnik Volosa Ahileas Beos. Požar nekontrolisano gori u Magneziji već drugi dan.

U četvrtak nešto prije 18 sati došlo je do eksplozija u skladištima municije 111. lovačkog puka. Skladište se nalazi nekoliko kilometara od aerodroma i tamo su smješteni nadzemni i podzemni rezervoari, ali i municija.

Impressive image of explosions at an ammunition warehouse near Volos in Greece, due to fires #Volos #Βόλος #φωτια #Πυρκαγια pic.twitter.com/wX8X5BgC2K

Eksplozije iz skladišta čule su se do Volosa i Skopelosa.

Udarni talas je razbio prozore na kućama i izlozima u okolini.

THEREIS NO BORDER FOR #Rescue either for forest / or human life.. 165km2 burnt in one week, this is how #Rhodes in the latest #Landsat 8. #Wildfire’s still active close to the S/coastal towns #Greece #Ροδοςπυρκαγια #Ροδος pic.twitter.com/lYnIquzxWV https://t.co/9F7BCNnRDL