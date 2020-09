Potpuno uništen kamp na Lezbosu, sastanak kriznog štaba

LEZBOS - Zvaničnik grčkog ministarstva za migracije Manos Logotetis izjavio je danas da je kamp Morija na ostrvu Lezbos u kome je u toku noći izbio požar najvjerovatnije u potpunosti uništen, a grčki premijer je zbog situacije sazvao sastanak kriznog štaba danas popodne.

Prema prvim nalazima, požar je izbio na nekoliko mjesta u kampu, nakon čega su zvaničnici pokušali da izoluju oboljele od virusa kovid-19 koji su takođe smješteni u kampu, prenosi Rojters.

Policajac Argiris Sivris izjavio je za lokalnu televiziju da je situacija van kontrole, kao i da je policija bila prinuđena da privede oko 200 migranata kojima je ranije određeno da se vrate u svoje matične zemlje.

Prema pisanju grčkog portala Grik reporter hiljade migranata, među kojima su i žebe, djeca, stari i bolesni u panici je napustila kamp sa malo ličnih stvari, a policija je blokirala sve puteve ka glavnom ostrvskom gradu Mitileni kako bi sprečila dolazak migranata koji su u panici bježali u okolna brda.

Požar je izbio u ranim jutarnjim satima i u njemu niko nije povrijeđen, a u njegovom gašenju učestvovalo je 25 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila, prenosi Rojters.

Kako je saopštio gradonačelnik Mitilene Stratos Kitelis, vatra se proširila unutar i izvan kampa i uništila ga, a situaciju otežava to što među migrantima u kampu ima pozitivnih na korona virus, prenosi AP.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home. Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2