Potraga za tijelom Ane Knežević: Sumnja se da ga je muž bacio pri povratku u Beograd

MADRID, MAJAMI, BEOGRAD - Slučaj Ane Marije Henao Knežević, kolumbijsko-američke poslovne žene koja se i dalje smatra nestalom nakon hapšenja njenog supruga, brzo napreduje.

Ovo piše strani portal Infobae, a prenose mediji u Srbiji.

Nakon hapšenja njenog muža Davida Kneževića prošle subote na aerodromu u Majamiju, španska Nacionalna policija traga za Aninim tijelom u Španiji, tačnije između provincija Madrid i Saragosa, prema izvorima bliskim istrazi.

Agenti Centralne jedinice za specijalizovan i nasilan kriminal (UDEV), koji sarađuju u istrazi s američkim FBI, sumnjaju, na osnovu prikupljenih dokaza, da je David Knežević nosio Anino tijelo u koferu, pošto su ga sigurnosne kamere snimile kako napušta njen stan noću 2. februara, posljednjeg dana kada je ona viđena živa.

Sve ukazuje na to da je Knežević stavio kofer u isti rentirani automobil, pežo 308, kojim je putovao iz Beograda do Madrida, gdje ga je takođe snimila nadzorna kamera na naplatnoj rampi.

Na povratnom putovanju u Srbiju i prije nego što je prešao granicu sa Francuskom, gdje bi bezbjednosne kontrole mogle da ga otkriju, navodno se oslobodio ostataka na mjestu između provincija Madrid i Zaragoza koje istražitelji sada pokušavaju da lociraju.

Događaji su se desili 2. februara. U izvještaju koji je sastavio FBI i u koji je imao pristup Infobae, Federalna istražni biro locirao je Davida Kneževića tog dana u zgradi u ulici Fransisko de Silvela, gdje je Ana živjela u stanu koji je iznajmila. U 21.27 pojavio se noseći motociklističku kacigu i pokušao je da onesposobi nadzorne kamere zgrade prskajući ih crnim sprejom koji je kupio u obližnjoj prodavnici.

Međutim, jedna od kamera nije potpuno bila pokrivena i mogla je da snimi, svega sat vremena kasnije, Kneževića kako izlazi iz zgrade sa velikim koferom. Istražitelji su ga mogli identifikovati zahvaljujući "fizičkim karakteristikama", navodi izvještaj, koji su se podudarali s onima kod glavnog osumnjičenog za nestanak Ane Marije Henao Knežević.

Nakon što je saznao da je pod istragom, Knežević je tvrdio da nikada nije putovao u Madrid. Međutim, FBI je locirao pežo 308 koji je rentirao u Beogradu 29. januara i kojim je prešao više od 7.600 kilometara - Beograd i Madrid su udaljeni oko 2.600 kilometara. Vratio ga je rent-a-kar kompaniji 15. marta sa tom kilometražom, zatamnjenim prozorima i registarskom oznakom koja je prijavljena kao ukradena u istoj ulici gdje je živjela Ana. Američki agenti otputovali su prije nekoliko nedjelja u srpsku prijestonicu da intervenišu i temeljno pregledaju vozilo.

