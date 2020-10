Potresan snimak iz Nagorno-Karabaha: Dječaku vade geler iz glave

Već više od sedam dana traju neprekidni sukobi Jermenije i Azerbejdžana oko Nagorno-Karabaha. Za sada nije poznato koliko tačno ljudi je stradalo u borbama koje su ušle u 9. dan, ali se strahuje da je stradalo i više desetina civila, među kojima ima i djece.

U Stepanekertu, glavnom gradu Nagorno-Karabaha, i od jutros odjekuju eksplozije. Nažalost, granatirani su i drugi gradovi u Jermeniji i Azerbejdžanu, a u sukobima dvije strane povrijeđena su i djeca. Danas je Azerbejdžan objavio snimak dječaka koji je ranjen kada ga je u glavu pogodio geler od eksplozivne naprave koju su navodno bacili Jeremeni.

Ljekari su mališanu izvukli geler, a potom zašili ranu tik iznad uha. Dječak, koji na snimku neutješno plače, navodno je pogođen u svom domu u gradu Gendže, drugom po veličini gradu u Azerbejdžanu, prenosi "Telegraf.rs".

Prema zvaničnim izvještajima iz Bakua i Jerevana, na azerbejdžanskoj strani je od početka sukoba oko Nagorno-Karabaha poginulo 27, a na jermenskoj 19 civila.

Broj civilnih žratava i Azerbejdžanu od početka sukoba porastao ja na 27, dok je 141 civil ranjen, saopštila je danas kancelarija azerbejdžanskog državnog tužioca.

U saopštenju se dodaje da su u granatiranju neseljenih područja oštećena 63 civilna objekta i 376 stambenih zgrada.

Ministarstvo spoljnih poslova Jermenije jutros je pozvalo na prekid vatre u Karabahu.

"Još jednom ističemo da ne postoji alternativa mirnom rješenju konflikta", navedeno je u saopštenju.

Podsjetimo, obnovljeni sukobi između Azerbejdžana i Jermenije oko sporne oblasti Nagorno-Karabah ponovo su buknuli 27. septembra. Sukob dvije bivše sovjetske republike u vezi sa spornom oblasti traje još od 1991. godine, kada su jermenske snage okupirale Nagorno-Karabah koji je međunarodna zajednica priznala kao dio teritorije Azerbejdžana. Iste godine, Nagorno-Karabah u kome većinu čine Jermeni, proglasio je nezavisnost.

Međutim, on nije međunarodno priznat.

The piece of rocket that #Armenia attacked #Ganja hit a child's head. pic.twitter.com/ItsWydNhPa