Potresne scene iz Bejruta, najmanje deset osoba poginulo u eksplozijama

Od snažne eksplozije nedaleko od centra Bejruta poginulo je najmanje deset osoba, izjavili su danas očevici i bezbjednosni izvori, a ranjene su desetine ljudi.

Libanski mediji navode da se eksplozija desila u lučkom dijelu grada gdje se nalaze skladišta sa eksplozivom. Nekoliko bezbjednosnih izvora ističu da su se tamo nalazile i hemikalije.

Šef policije Libana rekoa da su se eksplozije dogodile u skladištu u kojem se nalazio ranije zaplijenjeni eksploziv, prenosi Anadolija.

Bezbjednosni izvor rekao je da je najmanje deset tijela prebačeno u bolnicu.

Libanski mediji su objavili snimke ljudi zarobljenih ispod ruševina, nekih okrvavljenih nakon silnih eksplozija, čiji uzrok nije odmah utvrđen. Bezbjednosni izvor potvrdio je da su dvije eksplozije potresle lučko područje grada, inače najveće gradsko područje Libana, a desetine osoba su ranjene.

Dopisnik AFP-a na mjestu događaja rekao je da je svaka trgovina u četvrti Hamra pretrpjela štetu, pri čemu su uništeni cijeli izlozi, razbijeni prozori i uništeni mnogi automobili.

