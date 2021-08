Potresne scene na Haitiju: Ispod ruševina izvlače preživjele, more preplavilo ulice

PORT O PRENS - Potresne fotografije i snimci stižu nakon zemljotresa jačine 7,0 stepeni po Rihterovoj skali, koji je danas pogodio Haiti.

Najmanje 29 osoba poginulo je danas u snažnom zemljotresu, saopštila je Civilna zašta te zemlje.

Američki geološki zavod (USGS) je izdao crveni alarm za broj žrtava, navodeći da će vjerovatno biti veliki broj žrtava i da su razaranja većih razmjera, prenio je Rojters.

Premijer Haitija Arijel Anri proglasio je 30-dnevno vanredno stanje zbog zemljotresa.

Anri je dodao da će vlada mobilisati sve resurse kako bi se pomoglo ugroženima i pozvao Haićane da se ujedine u ovako dramatičnoj situaciji u kojoj se zemlja našla.

Snažan zemljotres pogodio je jutros po lokalnom vremenu Haiti. Epicentar zemljotersa je bio osam kilometara od grada peti Tro de Nip, oko 150 kilometara zapadno od prestonice Port-o-Prensa.

Kako je CNN rekla Služba za zaštitu gradjana Haitija, ima žrtava, a pričinjena je i velika materijalna šteta.

Grad Žeremi je sav u ruševinama. Na jednom snimku vidi se gust oblak prašine dok su kuće i objekti "leže" u ruševinama.

Na drugom snimku se vide ljudi koji su izašli na ulice, koji u nevjerici ispuštaju krike dok gledaju ruševine na sve strane.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude koji pokušavaju pomoći unesrećenima ispod ruševina.

BREAKING NEWS Sea begins to enter in Haiti, after the 7.2 powerful earthquake. There is a tsunami warning in progress. pic.twitter.com/1Zne9qmq0e

Nacionalna agencija za oceane i atmosferu prvo je izdala upozorenje za cunami, ali je ono ubrzo povučeno.

Na društvenim mrežama su se nakon potresa pojavili dramatični snimci.

Nedugo nakon potresa nivo mora je počeo rasti, a plimni talas je poplavio ulice. To je izazvalo dodatnu paniku kod stanovnika, koji su još u šoku od razornog potresa.

Na objavljenim snimkama se vide ljudi koji poplavljenim ulicama trče prema unutrašnjosti.

Očevici su fotografije posljedica potresa na jugozapadnom dijelu ostrva objavili na društvenim mrežama.

"Zatekla sam se u svom domu kad je počelo tresti, bila sam blizu prozora i vidjela sam kako predmeti padaju", rekla je AFP-u Christella Saint Hilaire (21) koja živi blizu epicentra potresa.

"Na leđa mi je pao dio zida, ali povreda nije teška", nastavila je mlada žena. "Nekoliko se obližnjih kuća u potpunosti srušilo."

Na videozapisima koje su stanovnici podijelili na internetu vide se betonske zgrade u ruševinama. Među njima je i crkva u kojoj se u subotu ujutro održavala misa.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af