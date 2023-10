Potresne scene sa aerodroma u Tel Avivu: Leže po pisti dok sirene najavljuju napad

TEL AVIV - Naoružani borci Islamske militantne grupe Hamas danas su ispalili desetine raketa na Izrael i ušli na jug zemlje u iznenadnom napadu zbog kojeg je izraelska vojska proglasila "pripravnost za rat".

Mnogi putnici ostali su zarobljeni na aerodromima u većim izraelskim gradovima, dok nebom lete rakete zbog.

Jedna takva scena zabilježena je na aerodromu "Ben Gurion" u Tel Avivu, gdje su putnici primorani da se sakriju od eventualnih napada tako što leže na pisti i pokrivaju svoja tijela.

Na snimku sa aerodroma se vidi da na pisti leže i djeca, dok neki putnici pričaju telefonom, pod pretpostavkom da se čuju sa najbližima i provjeravaju kada imaju sljedeće letove.

View from Ben Gurion Airport in Tel Aviv now: flight passengers forced to wait out the air raid lying on the ground. pic.twitter.com/JsJVYhLaxZ