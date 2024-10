Potukle se zbog Trampovog kačketa

LONDON - Američke putnice skinute su sa leta Britiš Ervejza na londonskom aerodromu Hitrou, zbog rasprave oko kačketa koji nose pristalice republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima Donalda Trampa, koja je navodno prerasla u tuču.

Svađa je navodno počela kada je jedna Amerikanka tražile jedne druge žene da skine kačket sa natpisom MAGA, što je skraćenica za Trampov izborni slogan "Make America Great Again" (Učini Ameriku ponovo velikom), dok su čekale da se ukrcaju na let za Teksas, prenio je Sky news pozivajući se na The Sun.

Žena koja je nosila kačket je odbila da ga skine, nakon čega su razmjenjeni udarci, a njih dvije su kasnije skinute s leta.

Zbog svađe i intervencije policije, let za Teksas poletio je sa dva sata sa zakašnjenja.

Metropoliten policija je rekla za Sky news, prenosi Tanjug, da su policajci na aerodromu pozvani da intervenišu zbog incidenta u ponedjeljak, nešto poslije 12.45 sati.

"Žena u 40-im i žena u 60-im godinama su iznijele kontra optužbe za svađu", saopštila je policija.

Kačkete MAGA nose pristalice Trampa, od kada je usvojio taj slogan tokom svoje prve predsjedničke izborne kampanje, na kojoj je pobijedio 2016. godine.

Izbori za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država održavaju se 5. novembra, a na njima kao protivkandidatkinja Trampu, ispred demokrata učestvuje potpredsjednica SAD Kamala Haris, dok su tenzije između pristalica demokrata i republikanaca visoke.

