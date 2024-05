Potukli se ruski vojnici i Vagnerovci, policija uhapsila trojicu muškaraca (VIDEO)

ČELJABINSK - Ruske vlasti pokrenule su krivičnu istragu masovne ulične tuče i pucnjave u gradu Čeljabinsku tokom vikenda u kojoj su navodno učestvovali ruski ratni veterani iz Ukrajine.

Na snimku tuče koju su objavili lokalni mediji vidi se kako grupa muškaraca tupim predmetom tuče muškarca koji je ležao licem prema zemlji. Neki od muškaraca nosili su maske.

Nekoliko trenutaka kasnije, grupa muškaraca obučena u crno stigla je u dva automobila i počela pucati na prvu skupinu muškaraca, koji su potom pobjegli s tog područja

Zvaničnici su rekli da su svi oni koji su učestvovali u sukobu uhapšeni nakon što je tuča izbila u subotu poslijepodne. Nije poznato koliko je ljudi privedeno. Nezvanični izvori tvrde da su uhapšena tri muškarca, uključujući jednog maloljetnika.

"Oni koji su bili uključeni u sukob otvorili su vatru na svoje protivnike na temelju ličnog neprijateljstva", saopštilo je tijelo za provođenje zakona ne navodeći uzrok spora.

Russia: Wagner mercenaries got into a mass brawl with local bandits in Chelyabinsk and were winning. Then bandit reinforcements arrived and shot up the mercenaries. These Wagnerites have now called up their Wagner brethren to come down on the city and destroy the bandits. pic.twitter.com/UAbYM9kSQO