VA­LE­TA - Dva pu­tni­ka na "Rayana­iro­vom" le­tu sa Mal­te za lon­don­ski Stan­sted po­svađala su se zbog sje­di­šta, pre­nio je bri­tans­ki "Sun".

Tuča je izbi­la na­kon što je je­dan pu­tnik odbio da pus­ti dru­gog da prođe kroz pro­laz, a za­tim je do­šlo do gu­ra­nja, pa su mo­ra­li da in­ter­ve­ni­šu i dru­gi pu­tni­ci, ko­ji su na kra­ju raz­dvo­ji­li dvo­ji­cu mu­ška­ra­ca.

"Bri­ta­nac ni­je do­pus­tio Ame­ri­kan­cu da prođe ka­ko bi do­šao do svog sje­di­šta do pro­zo­ra... Počeli su da se vri­jeđaju i psu­ju je­dan dru­gog, a on­da je izbi­la tuča... Let je ka­snio dva sa­ta, svi u avi­onu bi­li su izner­vi­ra­ni", is­pričao je svje­dok.

Do­dao je da ih je raz­dvo­ji­lo "Rayana­iro­vo" ka­bin­sko oso­blje, prenosi "JutarnjiList".