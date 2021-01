Potvrđeno: Indonežanski avion sa 56 putnika se srušio u zalivu

DŽAKARTA - Indonežanski ministar saobraćaja Budi Karja Sumadi potvrdio je da se avion kompanije Srividžaja Er sa više od 60 ljudi, danas srušio u zalivu kod Džakarte.

On je rekao da se avion srušio kod jednog ostrva u zalivu, prenosi RT.

Vatrogasna i spasilačka služba provincije Džakarta objavila je na Twitteru da su pronađeni neki dijelovi u zalivu i da se traga za nestalim avionom.

Avion je poletio iz Džakarte ka gradu Pontijanak na ostrvu Borneo i ubrzo po polijetanju izgubio kontakt sa kontrolom letenja.

Lokalni mediji prenose da se u avionu nalazilo 56 putnika i šest članova posade.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data. Route: Jakarta to Pontianak Callsign: SJY182 Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC Take off: 07:36 UTC Highest altitude: 10,900 feet Last altitude: 250 feet Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ