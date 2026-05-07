VAŠINGTON - Povjerljiva analiza CIA dostavljena Bijeloj kući pokazuje da Iran može izdržati američku pomorsku blokadu najmanje tri do četiri mjeseca prije nego što se suoči s težim ekonomskim poteškoćama.

Ukratko:

CIA procjena izazvala pažnju u Vašingtonu

Iran navodno zadržao većinu raketa

Teheran traži alternativne rute za naftu

Trampove tvrdnje u suprotnosti s analizom

Blokada još bez ključnog efekta

Šta otkriva povjerljiva analiza CIA?

The Washington Post imao je uvid u ovaj dokument, koji izgleda, kako navodi ovaj američli list, postavlja nova pitanja o optimizmu predsjednika Amerike Donalda Trampa u pogledu okončanja rata.

"Analiza američke obavještajne zajednice, čije su tajne procjene o Iranu često bile trezvenije od javnih izjava administracije, takođe je otkrila da Teheran zadržava značajne kapacitete balističkih raketa uprkos sedmicama intenzivnog američkog i izraelskog bombardiranja", rekle su tri osobe (američki zvaničnici) upoznate s tim.

Iran zadržava oko 75 odsto svojih predratnih zaliha mobilnih lansera i oko 70 odsto svojih predratnih zaliha raketa, rekao je američki zvaničnik.

Zvaničnik je rekao i da postoje dokazi da je režim uspio oporaviti i ponovo otvoriti gotovo sva svoja podzemna skladišta, popraviti neke oštećene rakete, pa čak i sastaviti neke nove rakete koje su bile gotovo završene kada je rat počeo, prenosi The Washington Post.

Kako se Trampove izjave razlikuju od procjene CIA?

Izjava Donalda Tramp je u srijedu u Ovalnom kabinetu je nu suprotnosti u odnosu na dokument.

"Njihove rakete su uglavnom desetkovane, vjerovatno imaju 18, 19 ossto, ali ne mnogo u poređenju s onim što su imali", rekao je Tramp..

Tramp, ministar odbrane Pi Hegset i drugi zvaničnici dosljedno su predstavljali rat kao ogromnu američku vojnu pobjedu, uprkos iranskom odbijanju zahtjeva Vašingtona da odustane od obogaćivanja nuklearnog urana, preda svoje zalihe urana, ponovo otvori Ormuski moreuz i preduzme druge korake.

Šta Vašington tvrdi o efektima blokade?

Tramp je u srijedu nazvao blokadu "nevjerovatnom".

"Mornarica je bila nevjerovatna. Posao koji su obavili... to je kao čelični zid. Niko ne prolazi", rekao je.

Dan ranije, rekao je da se iranska ekonomija "ruši", da je njihova valuta "bezvrijedna" i da "ne mogu platiti" svoje trupe, prenosi The Washington Post.

Portparol Bijele kuće Ana Keli izjavila je da Iran gubi pola milijarde dolara dnevno zbog blokade.

"Tokom Operacije Epski bijes, Iran je vojno uništen", rekla je ona.

Koliko dugo Iran može izdržati sankcije i blokadu?

Ali procjena CIA kaže da Iran može preživjeti američku blokadu 90 do 120 dana - a možda i duže - prije nego što se suoči s težim ekonomskim poteškoćama.

Teheran skladišti dio svoje nafte na tankerima koji bi inače bili prazni zbog blokade. Takođe smanjuje protok u svojim naftnim poljima kako bi osigurao da bušotine ostanu funkcionalne.

Analiza CIA možda čak potcjenjuje iransku ekonomsku otpornost ako Teheran uspije krijumčariti naftu kopnenim putevima.

Kamionski i željeznički konvoji ne mogu zamijeniti količinu brodova i otvorenih morskih puteva, ali bi mogli pružiti ekonomski jastuk, rekao je jedan od američkih zvaničnika.

"Postoji uvjerenje da bi mogli početi prevoziti dio nafte željeznicom kroz Centralnu Aziju", rekao je zvaničnik.

Što se tiče iranskog oružja, povjerljiva obavještajna procjena kaže da iranski inventar raketa i mobilnih lansera ostaje zastrašujući.