Povrijeđena 21 osoba u požaru na parkingu šoping centra u Njujorku

NJUJORK - Najmanje 21 osoba je povrijeđena u požaru koji je izbio na parkingu šoping centra Kings Plaza u Njujorku.

Lokalni mediji prenose da je nekoliko vozila izgorjelo.

Vatrogasna služba Njujork objavila je na Twitter nalogu da su povrijeđena tri civila i 18 vatrogasaca, ali da niko nije životno ugrožen, već da su se nagutali dima.

Kings Plaza se nalazi u Bruklinu, a požar gasi između 250 i 300 vatrogasaca, prenosi Al Jazeera Balkans.

UPDATE: The Kings Plaza fire is now a 4-alarm #FDNY call, cars on two levels of the structure are burning, video on post: https://t.co/2sH5MURwrc — CBS New York (@CBSNewYork) September 17, 2018