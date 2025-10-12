Povrijeđeno 18 policajaca na demonstracijama u Bernu

BERN - Osamnaest policajaca i nekoliko građana povrijeđeno je nakon što su hiljade propalestinskih demonstranata izašle na ulice Berna, saopštila je danas švajcarska policija.

U saopštenju se navodi da skup, koji je održan juče, nije bio odobren.

Demonstracije protiv vojne intervencije Izraela u Gazi postale su nasilne kada je policija pokušala da ograniči kretanje demonstranata, koji su bacali predmete i cigle, saopštila je policija na konferenciji za novinare.

Švajcarski nacionalni emiter SRF javio je da je policija upotrijebila suzavac i vodene topove protiv mase od 5.000 ljudi koji su učestvovali u maršu.

Više od 50 objekata u Bernu je oštećeno, prozori su razbijeni, a grafiti su ispisani na zgradama.

Šteta će vjerovatno dostići milione švajcarskih franaka, izvijestio je SRF i dodao da su skup organizovale propalestinske grupe iz cijele Švajcarske.

Ovakvi sukobi su rijetkost za Švajcarsku, iako je na skupu za Gazu 2. oktobra u Ženevi takođe bilo okršaja između policije i demonstranata.

