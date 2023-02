Povrijeđeno dijete spašeno ispod ruševina u Turskoj (VIDEO)

Timovi za potragu i spašavanje spasili su povrijeđeno dijete i izvukli ga ispod ruševina nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Rihteru koji je pogodio Tursku, javlja Anadolija.

Na videosnimku se može vidjeti kako ekipe za potragu i spašavanje nose povrijeđeno dijete na nosilima u naselju Jurt u južnoj provinciji Adana.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k