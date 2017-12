Požar guta Los Anđeles: Gore imanja u elitnom Bel-Airu, 150 hiljada ljudi evakuisano

LOS ANĐELES - Nekoliko požara je bjesnjelo u srijedu u okolici Los Anđelesa, a više od 200 hiljada ljudi je bilo obuhvaćeno naredbom za evakuaciju, pa tako i elitna četvrt Bel-Air u kojoj je vatra zaprijetila hiljadama kuća, dok se bliži kraj godine koju će u Kaliforniji pamtiti po velikim požarima.

"Proživljavamo teške dane, ali oni ujedno svjedoče o izdržljivosti našeg grada", komentarisao je u srijedu losanđeleski gradonačelnik Erik Garčeti.

"Najveća opasnost prijeti ljudima u Los Anđelesu", drugom po veličini gradu Sjedinjenih Država koji ima četiri miliona stanovnika, "evakuisali smo 150 hiljada stanovnika na sjeveru grada", dodao je.

Još je najmanje 50 hiljada ljudi dobilo uputstvo da napuste svoj dom u okrugu Ventura koji se uz Tihi okean pruža na istok do grada Ojaija.

Na čitavom tom području hara požar nazvan Tomas koji se munjevito proširio u samo dva dana i u srijedu je bio izvan kontrole.

Prijetio je 12 hiljada objekata pošto ih je izgorjelo 150. Dosad je jedna osoba izgubila život, a materijalna šteta će rasti, upozoravaju vatrogasci.

Požari nazvani Tomas, Krik, Rej, Skirbal i Geti progutali su više od 32.000 ha terena u nepuna dva dana.

Označena uzbuna koja još nikada do sada nije

Vatrogasna služba je oglasila "ljubičastu uzbunu" za grad Los Anđeles, za koju kažu da još nikad nije bila oglašena, izvijestivši o ekstremnim uslovima, s vjetrom koji može dostići gotovo 130 km/h u višim predjelima, objavila je Nacionalna meteorološka služba (NWS).

U srijedu rano ujutro nad gradom se nadvio crn dim vidljiv na udaljenosti više desetaka kilometara i putem satelita.

Zbog požara je zatvoren dio glavne saobraćajnice u gradu, autoput 405 koja prolazi ispred glasovitog Getty Centera, koji će biti zatvoren barem do četvrtka.

Gori Bel-Air

Evakuisano je i poznati Univerzitet UCLA nedaleko odatle. Zatvorene su i desetine drugih škola.

Televizijske mreže su pokazivale četvrt Bel-Air u kojoj slavne osobe i milijarderi, među kojima poduzetnik Elon Mask i pop zvijezda Bjonse, imaju vile vrijedne više miliona dolara. Kako navodi mreža NBC, gorio je Moraga Estate, imanje medijskog magnata Ruperta Merdoka s vinogradom, vrijedno 30 miliona dolara. Pjevač Lionel Ričie je otkazao koncert u Las Vegasu kako bi bivšoj supruzi Brendi Harvey Richie pomogao u evakuaciji.

Vlasti upozoravaju da će vjetar ostati iznimno jak i opasan do petka.

Beautiful & dangerous. Our drive along US 101 as we make our way from the #Venturafire to a 5th fire now burning near the Getty. #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/Brg7fHx02F — Sara Sidner (@sarasidnerCNN) December 6, 2017

2017. je za Kaliforniju crna godina zbog požara. Više od 40 ljudi je poginulo u oktobru u desetak požara koji su poharali dio vinogradima zasađenog sjevera i uništili više od 10 hiljada kuća.