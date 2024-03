Požar ispred Bakingemske palate

LONDON - Električni tricikl zapalio se dok je bio parkiran ispred Bakingemske palate, javio je "The Telegraph".

Slike na društvenim mrežama prikazuju dimljeni ostaci onoga što izgleda kao e-tricikl i njegov ram. Pretpostavlja se da je tricikl korišćen kao rikša.

Vjeruje se da je baterija vozila spontano eksplodirala dok je tricikl bio parkiran na ulici.

Portparol Metropolitanske policije rekao je za "The Telegraph" da se vjeruje da požar nije sumnjiv ili namjerno izazvan.

Hitne službe su stigle na lice mjesta i ugasile ono što je ostalo od požara.

