Ukinuta blokada Kapitola, požar izbio u obližnjem naselju

Zgrada američkog Kapitola evakuisana je danas nakon što se iza nje počeo dizati gust oblak dima, ali izgleda da se, uprkos prvobitnim informacijama koje su govorile o bezbjednosnoj prijetnji, radilo o požaru koji je zahvatio obližnje naselje za beskućnike, javlja NBC News.

Ukinuta blokada Kapitola,

VAŠINGTON - Američka policija ukinula je danas blokadu Kapitola, koja je bila uvedena iz predostrožnosti zbog manjeg požara u blizini sjedišta Kongresa SAD u Vašingtonu.

Kapitol je bio zatvoren, a svi koji su se zatekli unutra morali su da pronađu sklonište. Policija je saopštila da u kompleksu nije bilo vatre.

Požar je izbio u obližnjem kampu za beskućnike i u međuvremenu je ugašen. Snage reda obajvile su da je prijetnja eliminisana, prenio je "Sputnjik".

Incident se desio dva dana prije inauguracije izabranog predsjednika SAD Džozefa Bajdena.

Proba inauguracije je prekinuta i otkazana, a učesnike su evakuisali pripadnici službe obezbjeđenja.

Kako je na Twitteru javio novinar NBC-ja Frank Torp, zaposlenicima Kapitola poslata je poruka u kojoj je stajalo: "Sve zgrade u sklopu kompleksa Kapitol: Spoljnja bezbjednosna prijetnja, nije dozvoljen ulazak ni izlazak. Držite se podalje od vanjskih prozora i vrata. Ako ste vani, potražite zaklon".

DEVELOPING: Message sent to staff in the U.S. Capitol: "All buildings within the Capitol Complex: External security threat, no entry or exit is permitted, stay away from exterior windows, doors. If outside, seek cover." https://t.co/tqeCpjbXi6

Oko dvadeset minuta nakon toga isti novinar je javio kako mu je policijski zvaničnik potvrdio da je evakucija bila podstaknuta požarom koji je zahvatio naselje za beskućnike koje se nalazi iza zgrade Kapitola.

Policija koja obezbjeđuje Kapitol potom je objavila saopštenje za javnost u kojem se navodi kako u kompleksu zgrada Kapitola nije zabilježen nijedan požar, prenosi portal "Index".

"Evakuacija Kapitola naređena je zbog mjera opreza. Nema požara na području Kapitola niti u zgradama kompleksa. Dužnosnicima i osoblju se savjetuje da ostanu na sigurnom dok traje istraga ovog incidenta", navodi se u saopštenju.

Nedugo zatim su se oglasili i vašingtonski vatrogasci.

"Izašli smo na intevenciju zbog vatre koja je izbila vani. Vatra je ugašena, niko nije povrijeđen. To objašnjava dim koji su mnogi vidjeli", objavili su na Twitteru.

#DCsBravest responded to an outside fire in the 100 block of H St SE that has been extinguished. There were no injuries. This accounts for smoke that many have seen.