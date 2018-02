Požar kod Olimpijskog sela, dan pred početak ZOI

Samo dan pred zvaničan početak Zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji požar kod Olimpijskog sela. Posjetioci putem mobilnih upozoreni da ne prilaze.

Prema navodima lokalnih medija, crni gusti dim kulja iza jednog kafića koji je u blizini Olimpijskog parka. Prema slikama koje dolaze sa lica mjesta, izgleda da je požar izbio na konstrukciji u izgradnji.

Policija i vatrogasci brzo su uspjeli da lokalizuju požar i sada je u toku istraga, navodi Dejli mejl onlajn.

Taj list navodi i da su brojne slike s lica mjesta u javnost dospjele zahvaljujući novinarima koji su smješteni u Olimpijskom selu zbog praćenja Zimskih olimpijskih igara

A major fire broke out near the athlete's village for the PyeongChang Winter Olympics in South Korea on Thursday morning. No casualties have been reported. pic.twitter.com/7uS6aHZI7A