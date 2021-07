Požar na Kefaloniji, evakuisano naselje Kapandriti

ARGOSTOLI - Na grčkom ostrvu Kefalonija danas je izbio požar čije gašenje otežavaju jak vjetar i visoke temparuture, a žitelji naselja Kapandriti su evakuisani iz predostrožnosti.

Požar je zahvatio šumsko područje. U gašenju požara učestvuje 38 vatrogasaca sa tri tima na terenu, osam vozila, dva kanadera, jedinim vazdušnim traktorom i dva helikoptera.

Kao pomoć lokalnim vatrogasnim snagama očekuje se da će brodovima iz Patrasa i Kilinija stići pojačanje sa 14 vatrogasaca i sedam vozila.

Nadležni su donijeli odluku o evakuaciji žitelja Kapandritija iz predostrožnosti.

Prema riječima gradonačelnika Argostolija Teofilosa Mihalatosa, evakuacija građana urađena je "iz razloga zaštite ljudi koji žive u toj zoni".

On je u izjavi za agenciju ANA rekao da je požar u Kapandritiju "opasan zbog jakog vjetra koji duva u pravcu te oblasti kao i zbog visokih temperatura".

