ATINA - Požar na Rodosu koji je izbio u nedjelju podone se širi nezaustavljivo.

I pored svih napora vatrogasca, vatrena stihija je van kontrole.

Građani na društvenuim mrežama pišu da su bez struje, da nema vode, da negdje nema ni signala za mobilne mreže. Istovremeno, počela je evakuacija nekoliko sela na sjeverozapadu ostrva.

Požari su zahvatili cijelu Grčku, praktično od Evije do Rodosa. I dalje je dramatično na Peloponezu gdje vatrena stihija i dalje guta šumski predio.

Rhodes is on fire too, help spread the word people aren't safe Video translation: "Reinforcements immediately! We need reinforcements immediately! We're burning!"#φωτια_ροδος #φωτιαpic.twitter.com/jLMo1mqGjo