Požar na aerodromu u Rusiji (VIDEO)

Na aerodromu u gradu Mineralne vode u jugozapadnoj Rusiji izbio je požar danas tokom građevinskih radova, prenijela je agencija RIA pozivajući se na informacije hitnih službi.

Požar je izbio na krovu terminala za dolaske.

Agencija TASS je prenijela da su vatrogasne ekipe na putu na lice mjesta, prenosi Tanjug.

#BREAKING A fire broke out at a cafe building within Mineralnye Vody Airport in Stavropol Krai, Russia. The cause of the fire is unknown. pic.twitter.com/66n1OlEyHV