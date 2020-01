Požar "progutao" 35 brodova u Alabami, ima nastradalih

SKOTSBORO - Šef vatrogasne službe u Alabami potvrdio je danas da ima nastradalih u požaru koji je "progutao" najmanje 35 brodova usidrenih duž rijeke Tenesi.

Džin Neklaus, šef vatrogasne službe Skotsboroa, nije precizirao koliko je ljudi nastradalo, ali je ranije rekao da je sedam osoba hospitalizovano, a da se još sedam vode kao nestale, preneo je AP.

Prema njegovim riječima, većina brodova je korišćena za stanovanje.

Agencija za upravljanje u hitnim situacijama okruga Džekson saopštila je da su se vatrogasne i spasilačke akcije odvijale i na zemlji i na vodi.

