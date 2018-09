Požar progutao Nacionalni muzej u Riju, otišlo 200 godina rada

RIO DE ŽANEIRO - Ogroman požar noćas je progutao 200 godina stari Nacionalni muzej Rio de Žaneira, cjenjenu ustanovu koja je čuvala eksponate egipatske, starogrčke i rimske umjetnosti, kao i neke od prvih fosila pronađenih u Brazilu, prenosi AP.

Portparol vatrogasne službe Rija Roberto Robadej izjavio je da je požar izbio sinoć u 19:30 časova dok je muzej bio zatvoren, a 80 vatrogasaca do ponoći je uspjelo da "skoro potpuno stavi pod kontrolu" vatrene plamenove koji su se pružali ka noćnom nebu, iako je požar nastavio da gori manjim intenzitetom.

Vatrogasci su vodili bitku sa vremenom kako bi spasili vrijedne muzejske predmete, a iz muzeja je saopšteno da nijedna osoba nije povrijeđena.

AP prenosi da za sada nije poznato šta je bio uzrok požara.

Predsjednik Brazila Mišel Temer izjavio je da je juče bio "tužan dan za sve Brazilce".

"Dvije stotine godina rada, istraživanja i znanja je izgubljeno", naveo je Temer u saopštenju.

A massive fire tears through a 200-year-old museum in Rio de Janeiro, lighting up the night and sending plumes of smoke into the air. https://t.co/WzA3iNLKEp pic.twitter.com/MMWu0YbQIg