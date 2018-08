Požar u Čikagu, poginulo najmanje šestoro djece i dvoje odraslih

ČIKAGO- Najmanje osam ljudi, uključujući šestoro djece, poginulo je u požaru u naselju Litl Vilidž u Čikagu.

Zvaničnik vatrogasne službe Hoze Santijago rekao je da je nastadala i beba.

Uzrok požara još nije utvrđen.

Požar je zahvatio najmanje dvije kuće, a svi poginuli su iz jedne kuće.

