Požar u Grčkoj bukti već dvije nedjelje, izgorjelo više od 800 kvadratnih kilometara (VIDEO)

Požar u Evrosu na sjeveroistoku Grčke gori već 14. dan, a vatrogasci se bore da zaustave vatrenu stihiju i spriječe da se požar proširi na Sufli i Protoklisi.

U gašenju požara učestvuju 582 vatrogasca sa 129 vozila i 16 jedinica bez vozila, kao i šest aviona i dva helikoptera, navodi portal Katimerini.

Ukupno je izgorelo više od 808,7 kvadratnih kilometara u regionu.

U četvrtak su izbila 32 nova šumska požara, dok su vatrogasne jedinice gasile 68 požara širom Evrosa.

Na Parniti, planini sjeverno od Atine, vatrogasci gase požar na jugozapadnoj strani.

Rizik od požara je danas i dalje visok u mnogim dijelovima Grčke i pripadnici Vatrogasne službe ostaju u opštoj pripravnosti.

Thursday night in the #Evros region, between Giannoulis and Sidiro. Burning for thirteen consecutive days “this wildfire is the largest in the EU since 2000”. pic.twitter.com/89soROtBGc