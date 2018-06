Požar u Londonu, na terenu skoro 60 vatrogasaca

LONDON - Veliki požar izbio je u prodavnici u stambenoj zgradi u Velingu, u Londonu, a skoro 60 vatrogasaca je izašlo na lice mjesta, javlja britanski "Ekspres".

Svjedoci su kratko rekli medijima da je dim bio toliko gust da su jedva mogli da dišu.

Osam vatrogasnih vozila i 58 vatrogasaca su brzo reagovali i u toku je gašenje.

WELLING update: LFB say that eight fire engines and 58 firefighters and officers have been called to a fire at a shop with flats above in Welling High Street. Vid Jordan Davis pic.twitter.com/ueeGc4gunY