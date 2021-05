Požar u Londonu, vatru gasi 125 vatrogasaca

LONDON - Najmanje 125 vatrogasaca pokušava da uz pomoć 15 vatrogasnih kamiona ugasi požar koji je izbio u stambenoj zgradi na istoku Londona.

Vatrogasna jedinica Londona izašla je na mjesto požara na aveniji Fermaunt u Poplaru oko 10.00 časova.

Portparol jedinice saopštio je da je požar izbio na osmom, devetom i desetom spratu. Zgrada je sagrađena sa 19 spratova, piše portal "Moj London".

Za sada nije poznat uzrok požara niti da li ima povrijeđenih.

Na terenu su i timovi Londonske hitne pomoći, kao i timovi za brzo reagovanje.

Grenfell-clad New Providence Wharf on fire @ballymore @BorisJohnson @RobertJenrick what are you doing to protect us??? #FireSafetyBill #firesafetyscandal pic.twitter.com/98mf2dRFGk