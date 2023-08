Požar u Moskvi: Kuljao stub crnog dima (VIDEO)

MOSKVA - Ugašen je požar u skladištu đubriva u podmoskovskoj oblasti, u Ramenskom okrugu, saopštila je pres služba Ministarstva za vanredne situacije Rusije. Sa lokacije je kuljao veliki stub crnog dima.

"Požar je zahvatio površinu od oko 1.800 kvadratnih metara", navodi se u saopštenju služba za vanredne situacije, prenosi "Reuters".

Novinska agencija "RIA Novosti" javila je da je požar izbio u skladištu vještačkog đubriva.

Na objavljenim snimcima prikazni su gusti, crni dim i veliki plamen, koji se može vidjeti sa udaljenosti od više stotina metara.

Spasioci su lokalizovali požar na površini od 2.700 kvadrata u skladištu u Ramenskome kod Moskve, saopštila je ranije pres-služba ruskog Ministarstva za vanredne situacije, prenijela je agencija RIA Novosti.

U 14:29 sati ugašen je otvoren plamen, navelo je Ministarstvo, prenosi "b92".

Russian media report a large fire in an (allegedly) industrial warehouse in Moscow region. pic.twitter.com/TcZTt5aluQ