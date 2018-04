Požar u bolnici u Istanbulu, za sada nema žrtava

ISTANBUL - Oko 70 pacijenata evakuisano je zbog velikog požara koji je danas zahvatio nekoliko spratova bolnice u Istanbulu, navode zvaničnici, ističući da se požar nije proširio u zgradi i da za sada da nema žrtava.

"Požar je djelimično pod kontrolom. Za sada nema žrtava", rekao je guverner Istanbula Vasip Sahin, prenosi Rojters.

Ta agencija prenosi, pozivajući se na tursku televiziju, da je požar izbio na krovu bolnice.

U gašenju požara učestvuje 35 vatrogasnih vozila i više od 120 vatrogasaca.

