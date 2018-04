Požar u bolnici u Istanbulu

ISTANBUL - Oko 70 pacijenata evakuisano je zbog velikog požara koji je danas zahvatio nekoliko spratova bolnice u Istanbulu, navode zvaničnici, ističući da se požar nije proširio u zgradi i da za sada da nema žrtava.

Lokalne vlasti su saopštile da je u gašenju požara učestvovalo više ekipa vatrogasnih službi.

Guverner Istanbula Vasip Sahin je takođe potvrdio da je požar stavljen pod kontrolu.

"Do ovog momenta, na svu sreću, nismo imali poginulih. Nadam se da ih neće ni biti. Vatrgasne ekipe su uspjele intervenisati na svim spratovima zgrade", kazao je Sahin.

Još uvijek nije poznat uzrok požara u bolnici Taksim.

#BREAKING: A Fire has erupted at a hospital in #Istanbul’s #Gaziosmanpaşa neighbourhood in #Turkey. pic.twitter.com/d8Sb6Lns2S