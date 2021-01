Požar u fabrici u Nju Džerziju, borba vatrogasaca sa vatrenom stihijom

PASEJIK - Veliki požar izbio je u pogonu za reciklažu u saveznoj američkoj državi Nju Džerzi, javila je agencija ABC News.

Vatrogasci još nisu uspjeli da stave pod kontrolu požar, koji je počeo prije šest časova.

U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz 20 odjeljenja, uključujući odjeljenja Raterford, Paterson, Lodi i Volington.

Zvaničnici kažu da se zgrada u većoj mjeri urušila, te da se čulo nekoliko eksplozija unutar objekta.

Gradonačelnik Pasejika Hektor Lora izjavio je da je jedan vatrogasac prevezen u bolnicu, dok se drugima ukazuje pomoć na licu mjesta zbog umora i povreda usljed pada.

On je rekao da vatrogasci crpe i vodu iz rijeke, kako bi obezbijedili dodatne resurse za borbu protiv požara.

Lora je istakao da se strahuje da bi se borba sa vatrom mogla nastaviti u narednih nekoliko dana.

I am thinking this morning of our firefighters and first responders who fought this inferno last night in bitter cold and praying they’re ok. Any federal resources #Passaic needs we will seek. https://t.co/tJ4DZx7MvF