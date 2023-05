Požar u građevinskim kontejnerima usmrtio osam ljudi

PRAG - Osam ljudi koji su najvjerovatnije bili beskućnici poginuli su nakon što je u srijedu naveče izbio požar u građevinskim kontejnerima u češkom gradu Brnu, saopštila je policija u četvrtak.

Vatra je progutala oko 12 kontejnera na ivici stambenog naselja prije nego što je rano ujutro ugašena, izvijestila je češka TV.

Policija je u izjavi na Twitteru rekla da još nije utvrdila uzrok požara.

