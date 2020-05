Požar u holandskoj nuklearki, mjeri se nivo radijacije

U zatvorenom nuklearnom postrojenju u Holandiji izbio je požar koji je brzo doveden pod kontrolu, a šteta i radijacija nisu prijavljeni, potvrdili su zvaničnici za AP.

Na vebsajtu holandske Agencije za nuklearnu bezbjednost i zaštitu od radijacije navedeno je da je požar izbio na krovu zgrade i da opasnosti od radijacije nema.

Uzrok požara još uvijek nije poznat. Zvaničnici navode da se na krovu nalaze kanisteri sa benzinom i apeluju na građane da se ne približavaju kompleksu.

Nuklearno postrojenje koje se nalazi u gradu Dodevard zatvoreno je 1997. godine, a dijelovi kompleksa već su srušeni. Prema zvaničnim dokumentima, nuklearni materijal, uklonjen iz postrojenja nakon zatvaranja, zapečaćen je 2005. godine.

Nuclear powerplant Dodewaard Netherlands is currently on fire pic.twitter.com/HBuYLLdtQX