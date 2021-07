Požar u kovid bolnici, poginulo više od 50 ljudi

BAGDAD - Više od 50 ljudi je izgubilo život u požaru koji je izbio u jedinici intenzivne njege u kovid bolnici Al-Husein u gradu Nasirija na jugu Iraka.

Vatrena stihija je sinoć stavljena pod kontrolu, uzrok požara još uvijek nije poznat, ali u prvim izvještajima sa lica mjesta se navodi da je vatru izazvala eksplozija boce sa kiseonikom, navodi u izvještaju BBC.

"Zdravstvene ekipe nosile su ugljenisana tijela iz zapaljene bolnice dok su mnogi pacijenti kašljali zbog dima", izvijestio je ranije Rojtersov novinar sa lica mjesta.

Premijer Iraka Mustafa al-Kademi potvrdio je da je uhapšen direktor bolnice, a u izvještajima svjetskih agencija se navodi da su rođaci nastradalih demonstrirali ispred bolnice, da su u jednom trenutku izbili sukobi sa policijom tokom kojih su zapaljena dva plicijska vozila.

Fire in on of covid isolation centers in #Nassiriya killed more than 20 patients. Fire is still ongoing and casualties is subject to increase. It's the second after Baghdad hospital fire on April which killed more than 80 patients. pic.twitter.com/1LFj6YVnJz