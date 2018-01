Požar u kući Klintonovih

NJUJORK - Vatrogasci su pozvani u kuću bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona i njegove supruge Hilari večeras nedaleko od NJujorka, saopštila je policija.

Nije poznato da li ima povrijeđenih u požaru, rekao je policijski zvaničnik Artur Mendoza, dodajući da za sada ne može da iznese više detalja.

Izvori u službama za vanredne situacije navode da je požar izbio u spavaćoj sobi u kući u mjestu Čapakua, 64 kilometra sjeverno od NJujorka.

Drugi detalji nisu poznati.

Emergency vehicles on Old House Lane responding to fire at Bill and Hillary Clinton’s Home in Chappaqua. pic.twitter.com/IGYiOtY3LN