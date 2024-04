Požar u noćnom klubu u Istanbulu, poginulo najmanje 25 ljudi

ISTANBUL - Najmanje 25 ljudi je poginulo je u požaru u Istanbulu, a prema zvaničnim informacijama, dok je troje teško povrijeđeno.

Incident se dogodio oko 13 časova.

Prema izvještajima turskih medija, požar je izbio u noćnom klubu u prizemlju stambene zgrade od 16 spratova.

Na lice mjesta, upućeno je mnogo policajaca, vatrogasaca i medicinskih ekipa.

Kako piše "Hurriiet", prenosi Telegraf.rs, dogodila se eksplozija pored bine u diskoteci.

Noćni klub je bio zatvoren tokom Ramazana i u fazi renoviranja u vrijeme izbijanja požara.

"Moje saučešće svima. Nastavljaju se rad na identifikaciji. Uzrok požara je nepoznat. To je prostor koji se koristi kao diskoteka ispod zgrade. Renovirao se u vrijeme izbijanja požara. Ekipe naše policije, zdravlja i vatrogasne ekipe su od prvog trenutka bile na licu mjesta. Ovaj noćni klub ima licencu koja je dobijena 1987. godine, a onda je obnovljena 2018. godine", rekao je guverner Davut Gul.

Ljudi su ostali zarobljeni u zgradi jer su se vatra i gust dim brzo širili noćnim klubom i stambenom zgradom.

Firefighters intervened with 31 vehicles and 86 personnel in the fire.#turkey #İstanbul #fire pic.twitter.com/19Jacxl1rR