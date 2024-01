Požar u nuklearnoj elektrani u Japanu nakon razornih zemljotresa

TOKIO - Nakon razornih zemljotresa koji su danas pogodili Japan došlo je do požara u nuklearnoj elektrani Šiga.

Kako su saopštili nadležni, do požara je došlo na transformatoru u nuklearki i on je ugašen. Međutim, nisu naveli podatke o šteti i eventualnim posljedicama.

Ranije je velika opasnost proglašena u oblasti provincije Išikava.

Podsjećamo, najjači zemljotres bio je jačine 7,5 stepeni po Rihteru. Njemu je prethodio potres od 5,6 stepeni, a nakon toga zabilježeno je više od 40 zemljotresa, od kojih je najjači bio 6,2 stepena po Rihteru.

Svijet su obišli dramatični prizori iz Japana, uništene zgrade, oštećeni putevi i preplašeni ljudi.

U Japanu je za brojna područja izdato upozorenje na cunami, a u toku je evakuacija pojedinih regiona.

Prema posljednjim informacijama, veliki broj je povrijeđenih, dok je šestoro ljudi ostalo zatrpano u ruševinama zgrada koje su se srušile usljed zemljotresa, prenosi Avaz.

Transformer fire at the Shika Nuclear Power Plant in Ishikawa Prefecture has been extinguished, according to the Chief Cabinet Secretary. No radiation leaks or further abnormalities have been reported. https://t.co/7RBf2beDYi