Požar u oblakoderu (VIDEO)

ADŽAMAN - Požar je jutros zahvatio jednu stambenu kulu u Adžmanu, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javili su lokalni mediji.

Kako još navode, nema izvještaja o povrijeđenima.

Požar je stavljen pod kontrolu.

Na objavljenim snimcima vidi se da je plamen na jednoj strani kule zahvatio sve spratove.

U Emiratima je posljednjih godina bilo više sličnih požara koji se dovode u vezu sa zapaljivim materijalima na soliterima, prenosi "b92".

A massive fire engulfs a residential high-rise in the United Arab Emirates' northern city of Ajman pic.twitter.com/Ter6dQJLtU