Požar u pabu, poginulo najmanje 13 osoba

BANGKOK - Najmanje 13 ljudi je izgubilo život a više od 30 je povrijeđeno kada je danas izbio požar u punom pabu na istoku Tajlanda, saopštili su policija i spasioci.

Kako prenosi AP, video snimak koji kruži društvenim mrežama pokazuje ljude kako bježe iz paba dok iz objekta kulja gust dim, a onda izlaz, kroz koji su ljudi bježali, iznenada proguta vatra.

Vidi se i da je odjeća nekih ljudi bila u plamenu, dok su bježali iz paba.

#Thailand#ไฟ#ACCIDENT #EMERGENCE #ประเทศไทย At least 13 people have died as a result of a terrible fire in a pub (Pub) in the eastern Thai province of Thailand (Thailand). More than 40 people were injured.The incident took place at #MountainBee pub in #Sattahip district. pic.twitter.com/A6pVB15jXG