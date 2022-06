Požar u poslovnom centru u Moskvi, strahuje se da su ljudi zarobljeni

MOSKVA - Izbio požar u poslovnom centru u Moskvi, javljaju ruski mediji i navode da se strahuje da ima zarobljenih ljudi u vatrenoj stihiji.

Za sada zvanično nije javljeno u kom dijelu Moskve je izbio požar, niti o kom poslovnom centru se radi, ali su se na društvenim mrežama pojavili snimci na kojima se navodi da je požar buknuo u Grand Setun Plaza poslovnom centru, prenosi B92.

A fire broke out in the Grand Setun Plaza business center in Moscow#Russia #BreakingNews pic.twitter.com/BR4LRbiX1w