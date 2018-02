Požar u poznatom budističkom manastiru na Tibetu

PEKING - U jednom od najpoznatijih budističkih hramova na Tibetu, manastiru Džokang u Lasi, danas je izbio požar velikih razmjera, a nije prijavljeno da je tom prilikom iko stradao, dok su razmjere pričinjene štete neizvjesne.

Uzrok požara je, za sada, nepoznat, prenosi AP.

Državni list "Tibetanski dnevnik" piše da se manastir, koji postoji više od 1.000 godina, zapalio u 18:40 po lokalnom vremenu.

"Požar je brzo ugašen, a žrtava nema", navodi list.

Na video-snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se krov u plamenu u manastirskom kompleksu.

Hram Džokang, koji se smatra duhovnim središtem tibetanskog budizma, nalazi se na Uneskovoj Listi svjetske baštine, napominje Rojters.

Lider tibetanske Komunističke partije Vu Jingđie uputio se na lice mjesta kako bi nadzirao gašenje požara.

Kineska vlada odbacuje optužbe grupa za zaštitu ljudskih prava i Tibetanaca u egzilu o represiji nad pretežno budističkim Tibetancima, ističući da je vladavina Pekinga donijela prosperitet ovoj nekada siromašnoj i zaostaloj oblasti, navodi britanska agencija.

