Požar u rafineriji, kulja crni dim, radnici evakuisani

LONDON - Vatrogasna vozila upućena su ka rafineriji nafte "Stenlou" na sjeverozapadnoj obali Velike Britanije nakon što je primijećen dim, ali još uvijek nisu poznate razmjere požara koji tamo izbio, objavila je danas lokalna vatrogasna služba, prenosi Rojters.

"Vatrogasci su pozvani zbog navoda o požaru u rafineriji ''Stenlou''... Svi članovi osoblja su na broju i evakuisani su", saopšteno je na sajtu vatrogasne službe.

Navodi se da vatrogasci rade sa kolegama angažovanim u rafineriji na gašenju požara za koji se vjeruje da je izbio u proizvodnom pogonu rafinerije.

Rojters navodi da ova rafinerija, koja je u vlasništvu indijske kompanije "Esar", dnevno prozvodi 200.000 barela sirove nafte.

"Obaviješteni smo o velikim količinama crnog dima. Imamo nekoliko pumpi na licu mjesta", prethodno je kazala je portparolka vatrogasne službe Češira.

Firefighters are tackling a blaze at a major UK oil refinery where all staff have been evacuated pic.twitter.com/iZoXe2VYuE