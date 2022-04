Požar u skladištu nafte u Brjansku

MOSKVA - U požaru u skladištu nafte u Brjansku, prema prvim informacijama, nema stradalih i ne planira se evakuacija stanovnika u tom rejonu, saopštili su iz pres-službe ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

Požar u skladištu nafte Fokinskom rejonu Brjanska dogodio se noćas, a prema informacijama regionalnih vlasti, gore rezervoari, prenosi Tas.

Iz pres-službe Ministarstva navode da su na mjesto događaja odmah stigle jedinice ministarstva i pristupile gašenju požara.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB